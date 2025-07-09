В Свердловской области на 31,1% сократилось число нарушений среди детей

В Свердловской области подвели итоги работы по обеспечению соблюдения требований закона об установлении мер по недопущению нахождения детей в опасных местах и в ночное время без сопровождения взрослых, сообщили в законодательном собрании региона. За два года количество правонарушений сократилось на 31,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Согласно документу, в регионе создана областная экспертная комиссия, которая предложила перечень опасных мест. В 2020 году в перечень были включены объекты, которые продавали табачную продукцию и ряд общественных мест, включая дороги, остановки, АЗС, дворовые и спортивные площадки, водоемы, образовательные организации и вокзалы.

В 2023 и 2024 годах сотрудники полиции составили 75 протоколов об административных правонарушениях, а судьи наложили штрафы на общую сумму 234,5 тыс. руб. Члены территориальных комиссий по делам несовершеннолетних составили 2,7 тыс. протоколов в 2023 году и 2,6 тыс. протоколов в 2024 году.

В целях профилактики проводятся рейды и информационная работа. В 2023 году проведено 3,5 тыс. рейдов, выявлено 3107 нарушений закона, в 2024 году — 3 тыс. рейдов, выявлено 3010 нарушений закона. По данным постановления законодательного собрания, ежегодно в ходе проведения рейдов выявляется более 1700 безнадзорных детей и несовершеннолетних правонарушителей.

Так, в 2023 и 2024 годах количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории региона, сократилось на 31,1% (в 2023 году — 499 правонарушений, в 2024 году - 344 правонарушения), количество правонарушений в ночное время сократилось на 28%. «При этом областной комиссией в 24 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, отмечен рост подростковой преступности», —сказано в документе.

Законодательное собрание Свердловской области предложило правительству региона организовать мониторинг общественных пространств для актуализации перечня мест и проанализировать информирование о недопустимости нахождения детей в таких местах.

Напомним, на заседании свердловского заксобрания в процессе обсуждения доклада о мерах по недопущению нахождения детей в опасных местах выяснилось, что опасность несут сами дети. Депутаты пожаловались региональному заместителю министра образования на «зацеперов», которые катаются и портят трамваи, и на трудных подростков в торговых центрах и на улице Вайнера в Екатеринбурге. Рассматривается вопрос о помещении некоторых подростков в учебно-воспитательные учреждения без решения суда.

Полина Щуцкая