В Железноводске планируют открыть памятник Владимиру Высоцкому
Памятник Владимиру Высоцкому планируют установить в парке им. Станислава Говорухина в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Железноводска
«Эта идея прекрасно перекликается с концепцией парка, ведь именно в культовом фильме Говорухина «Вертикаль» Владимир Высоцкий сыграл главную роль, оставив неизгладимый след в истории кинематографа», — приводят слова главы города-курорта Евгения Бакулина в сообщении.
По информации ТАСС, которую предоставили в пресс-службе, установить монумент могут в 2026 году.