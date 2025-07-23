В Железноводске планируют открыть памятник Владимиру Высоцкому

Памятник Владимиру Высоцкому планируют установить в парке им. Станислава Говорухина в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Железноводска Фото: пресс-служба администрации Железноводска

«Эта идея прекрасно перекликается с концепцией парка, ведь именно в культовом фильме Говорухина «Вертикаль» Владимир Высоцкий сыграл главную роль, оставив неизгладимый след в истории кинематографа», — приводят слова главы города-курорта Евгения Бакулина в сообщении.

По информации ТАСС, которую предоставили в пресс-службе, установить монумент могут в 2026 году.

Константин Соловьев