Мошенник обманул преподавателя из Ярославля через сайт знакомств

В Красноперекопском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местная жительница потеряла более 816 тыс. рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Инцидент произошел в результате общения на сайте знакомств. Новый знакомый предложил потерпевшей вложиться в инвестиционный портфель с обещанием высоких процентов.

Женщина, работающая преподавателем, установила приложение, куда ввела данные своей банковской карты. Вскоре она оформила кредит на 190 тыс. руб. и обналичила сбережения, переведя все средства на указанные «брокерские счета». Вывести деньги обратно ей не удалось.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять обещаниям быстрого обогащения, а также воздерживаться от участия в инвестиционных предложениях без достаточных знаний в этой сфере.

Антон Голицын