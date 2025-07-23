Вице-премьер РФ посетил стройку нового терминала казанского аэропорта

Вице-премьер России Виталий Савельев ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил стройку нового терминала казанского аэропорта Фото: Пресс-служба Правительства РФ Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил стройку нового терминала казанского аэропорта Фото: Пресс-служба Правительства РФ Следующая фотография 1 / 2 Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил стройку нового терминала казанского аэропорта Фото: Пресс-служба Правительства РФ Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил стройку нового терминала казанского аэропорта Фото: Пресс-служба Правительства РФ

На объекте Виталий Савельев и раис Татарстана Рустам Минниханов заслушали доклад по развитию аэропортовой инфраструктуры и авиационного сообщения в республике.

К постройке нового, третьего терминала казанского аэропорта приступили на прошлой неделе. Только на разработку концепции терминала было выделено 2 млн руб. По задумке здание должно гармонировать с архитектурным стилем существующих терминалов, создавая единый визуальный образ.

Влас Северин