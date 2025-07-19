В казанском аэропорту приступили к постройке третьего терминала
В столице Татарстана приступили к постройке третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая
Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш»
Стоимость проекта в пресс-службе аэропорта не уточнили.
Ранее в Telegram-канале ГК «Ак Таш» размещались объявления о поиске подрядных организаций для монтажа наружных сетей водоснабжения и водоотведения, а также монтажа инженерных систем и сетей зданий.
Только на разработку концепции нового терминала было выделено 2 млн руб. Здание должно идеально гармонировать с архитектурным стилем существующих терминалов, создавая единый визуальный образ. Проект включает строительство четырехполосного подъездного шоссе, двухзонной парковки и комплексное благоустройство привокзальной площади с зелеными насаждениями, подчеркивающими современность и комфортность объекта.