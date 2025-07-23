В Новороссийске водитель иномарки погиб в ночном ДТП

Сегодня ночью на проспекте Ленина, 95 в Новороссийске произошла смертельная авария, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

40-летний мужчина за рулём Mitsubishi потерял контроль над автомобилем, выехал с проезжей части и столкнулся с опорой ЛЭП.

Водитель скончался на месте от полученных травм. Пассажирка была доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что за полгода в Новороссийске произошли 37 ДТП с повреждением имущества на 641 тыс. руб.