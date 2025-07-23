Прокуратура помогла вернуть квартиру душевнобольному ярославцу

Прокуратура Заволжского района Ярославля поддержала страдающего психическим заболеванием местного жителя в деле оспаривания договора дарения квартиры. Суд признал договор недействительным, восстановив право собственности истца. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле 2021 года тетя истца, зная о его психическом заболевании, убедила его подарить ей квартиру. В это время истец находился на лечении в психиатрической больнице и не проживал в своей квартире. После сделки в жилье вселились дочь и внучка тети.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что истец не мог осознавать значение своих действий. Заволжский районный суд Ярославля признал договор дарения недействительным, восстановив право собственности истца. Жильцы, прописанные на основании недействительного договора, были сняты с учета и выселены. Решение суда вступило в законную силу.

Антон Голицын