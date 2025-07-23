Власти Армении ответили на решение арбитража по «Электросетям»

Правительство Армении, принимая во внимание решения иностранных арбитражей, должно руководствоваться внутренним законодательством и международными договорами. Так власти прокомментировали решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, обязавшего Ереван отказаться от национализации «Электрических сетей Армении» (ЭСА) бизнесмена Самвела Карапетяна.

В начале июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети». Затем был назначен временный управляющий компанией. Власти объяснили такое решение нарушениями, допущенными руководством ЭСА в части оказания общественных услуг. Абритраж, рассматривавший иск семьи Самвела Карапетяна в срочном порядке, обязал армянское правительство воздержаться от недавно принятого законодательства.

Правительство заявило, что решение суда не касается назначения временного управляющего. Его задачи — предотвратить риски «преднамеренного создания энергетического кризиса»; устранить угрозы госбезопасности и исключить сокрытие злоупотребления в ЭСА. «Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений»,— говорится в заявлении правительства.

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян. Из-за высказываний в защиту Армянской апостольской церкви он обвиняется в призывах к захвату власти в республике.

Лусине Баласян