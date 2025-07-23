Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 59 боеприпасов и 96 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили 13 жилых помещений и 20 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также вчера в детскую областную больницу обратилась мама с сыном, который пострадал из-за детонации дрона в поселке Ракитное 21 июля. У мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит амбулаторно.

В Белгородском районе села Салтыково, Соловьевка и Черемошное подверглись ударам трех БПЛА. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе село Новоалександровка атаковали FPV-дроном — повреждена надворная постройка. Вчера в медучреждение обратился мирный житель, пострадавший в результате атаки беспилотника на грузовик в селе Новоалександровка 19 июля. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Двулучное, Долгое, Казинка и Шелаево, хуторам Дубровка, Дубровки и Леоновка выпустили 22 беспилотника. В поселке Уразово при детонации дрона пострадал мирный житель. Ему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. В поселке повреждены два частных дома, девять автомобилей, два соцобъекта и один торговый. В селе Двулучное разрушения получили частный дом и машина.

В Волоконовском районе село Новое и хутор Екатериновка атаковали двумя FPV-дронами. В районе хутора Екатериновка пострадал трактор, в селе Новое — хозпостройка.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Дунайка, Пороз и Сподарюшино выпустили десять боеприпасов и семь беспилотников. В селе Дунайка поврежден автомобиль. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне пострадали три квартиры в двух МКД и пять машин, в селе Дунайка — два частных дома и одна машина.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Теребрено и хутор Высокий подверглись 12 обстрелам с применением 48 боеприпасов и атакам 27 дронов. В селе Илек-Пеньковка в результате попадания снаряда в частный дом пострадали три человека. Одного подростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Второй после оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Мирная жительница с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами продолжает лечение в горбольнице №2 Белгорода. Дом разрушен.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Новая Таволжанка, Ржевка и Терновое ударили с помощью 34 БПЛА. В поселке Шамино сгорел автомобиль, в селе Терновое повреждены частный дом и машина, в селе Максимовка — линия электропередачи. Сегодня ночью в Шебекине после сбросов взрывных устройств с беспилотника загорелась хозпостройка — ее потушили. Кроме того, пострадали автомобиль и частный дом. Рано утром в результате попадания боеприпаса разрушения получили два частных дома и надворная постройка. Также в округе зафиксировали аварийное отключение электроэнергии.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и двое пострадали. Повреждены три квартиры и два частных дома, шесть автомобилей.

Алина Морозова