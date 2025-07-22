Один человек погиб и два пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 77 боеприпасов и 64 беспилотников. В результате один человек погиб и два пострадали. Разрушения получили три квартиры и два частных дома, а также шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Бессоновка нанесли удары два БПЛА, вследствие чего во втором населенном пункте повреждены два автомобиля.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Казинка и хутору Леоновка выпустили 16 беспилотников. На хуторе в результате атаки БПЛА на автомобиль один мирный житель погиб, второй получил ранения. В Двулучном повреждены социальный объект и остекление в трех квартирах, в Уразово — склад сельхозпредприятия. В селе Борки от детонации дрона получил разрушения грузовой автомобиль. В поселке Уразово из-за удара дрона повреждено одно из помещений сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе в поселке Красный Пахарь вследствие атаки дрона поврежден трактор.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 34 боеприпаса в результате восьми обстрелов и совершены атаки четырех беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись девяти обстрелам, в ходе которых выпущено 43 боеприпаса, и атакам 16 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе по поселку Ракитное и селу Бобрава выпустили четыре беспилотника. На участке автодороги Ракитное — Бобрава в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль был ранен мирный житель. После обследования в городской больнице предварительные диагнозы не подтвердились. Автомобиль сгорел.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Муром и Новая Таволжанка подверглись ударам 21 беспилотника. В селе Ржевка из-за попадания боеприпаса в одном из предприятий повреждены три помещения. В ходе атаки БПЛА в селе Белянка пострадали легковой автомобиль и два ИЖС. В селе Муром от удара дрона на территории сельхозпредприятия получило повреждения складское помещение.

За выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Всего пострадали восемь человек: пятеро в первом регионе и трое во втором.

Кабира Гасанова