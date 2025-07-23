Свыше 350 проектов по капремонту в домах подготовят в Тюменской области

В Тюменской области в течение года планируют подготовить 357 проектных решений для капитального ремонта в домах и восстановить 852 конструктивных элемента, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

С начала года подрядчики восстановили 171 конструктивный элемент — кровли, лифты, фасады, инженерные сети, подвалы. Для проведения новых ремонтов готово 156 проектов. Как подчеркнул губернатор, работа идет нарастающими темпами. «По итогам полугодия Тюменская область входит в "зеленую зону" по темпам реализации региональной программы. Такую оценку дал Минстрой России. Принципиально, что каждый объект проходит приемку с участием обслуживающих организаций и самих жителей. Именно они заинтересованы в отличном результате и качестве работ»,— сказал Александр Моор.

Напомним, за 10 лет в Тюменской области было отремонтировано свыше 10 тыс. конструктивных элементов многоквартирных домов. В программу внесены почти 8 тыс. многоквартирных домов региона, работы расписаны до 2053 года. В 2024 году 347 многоквартирных домах в области по программе капитального ремонта были отремонтированы 1105 лифтовых кабин, сумма работ составила более 2 млрд руб. В рамках региональной программы была произведена замена лифтового оборудования, которое было установлено 25 лет назад и уже отработало назначенный срок службы.

Ирина Пичурина