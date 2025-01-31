В Тюменской области отремонтировали более тысячи лифтов по программе капремонта

В 347 многоквартирных домах Тюменской области по программе капитального ремонта были отремонтированы 1105 лифтовых кабин, сумма работ составила более 2 млрд руб., сообщили в региональном департаменте ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках региональной программы была произведена замена лифтового оборудования, которое было установлено 25 лет назад и уже отработало назначенный срок службы.

Напомним, летом прошлого года в Тюменской области впервые за 10 лет увеличили размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов — с 1 июля взнос составил 10 руб. за 1 кв. м.

Ирина Пичурина