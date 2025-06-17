В Тюменской области планируют увеличить взнос на капремонт с 1 июля

В Тюменской области с 1 июля может быть скорректирован размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в информационном центре правительства региона.

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Расчеты департамента ЖКХ Тюменской области показали, что для поддержания темпов ремонта и устойчивости подрядных организаций размер взноса необходимо увеличить до 14,62 руб. с кв. м.

В департаменте отметили, что за 10 лет реализации программы капремонта размер взноса в Тюменской области пересматривался лишь один раз. При этом регионы Уральского федерального округа проводили индексацию размера взноса на индекс потребительских цен ежегодно, и средний размер взноса в УрФО составляет 14,19 руб.

За 10 лет в Тюменской области было отремонтировано свыше 10 тыс. конструктивных элементов многоквартирных домов. В программу внесены почти 8 тыс. многоквартирных домов региона, работы расписаны до 2053 года.

Ранее среднегодовая реальная доходность инвестиций в жилую недвижимость в Тюмени за три года с учетом ее сдачи в аренду составила 11,5% и заняла в рейтинге по этому показателю 23 место. Рейтинг рассчитывался по данным за 2022-2024 годы по приросту стоимости однокомнатной квартиры и ее аренде, учитывались налоговые выплаты, оплата ЖКУ, взносы за капремонт.

Полина Щуцкая