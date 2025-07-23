В ярославском МЧС разъяснили отмену запрета на посещение лесов

Жителям Ярославской области снова разрешили посещать леса, но жечь костры по-прежнему нельзя. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев исключил из своего указа о введении противопожарного режима пункт о запрете посещения лесов гражданами. Другие запреты продолжают действовать — уточнили в МЧС.

«Остался запрет на разведение костров, сжигание мусора и травы на прилегающих территориях и в стихийных местах отдыха, а также ряд других ограничений. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность»,— рассказали в ведомстве.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей. В случае возгорания рекомендуется звонить по номеру «112» или «01».

Антон Голицын