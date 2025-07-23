Теннисист Синнер вернул в команду тренера, уволенного после допинг-скандала

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер возобновил сотрудничество с тренером по физподготовке Умберто Ферраро, сообщает Sky Sport. Ранее специалист работал в команде теннисиста с мая 2022 по сентябрь 2024 года.

«Янник Синнер вновь назначил Умберто Феррару своим фитнестренером. Решение было принято командой Янника в рамках текущей подготовки к предстоящим соревнованиям, включая турнир в Цинциннати и Открытый чемпионат США. Оно вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Умберто Феррара и физиотерапевт Джакомо Нальди покинули команду Синнера летом 2024 года, после того как в допинг-пробе итальянца был обнаружен клостебол. Лидер мирового рейтинга объяснил попадание запрещенного вещества в организм халатностью персонала. По словам теннисиста, Нальди по совету Феррары обработал порез на руке мазью, содержащей клостебол, а затем делал массаж Синнеру. Эту информацию подтвердил тренер по физподготовке, который был возмущен тем, что Нальди не использовал перчатки. В феврале 2025-го Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на три месяца дисквалифицировало Синнера.

После ухода из команды Синнера Умберто Феррара сотрудничал с 42-й ракеткой мира Маттео Берреттини.

Таисия Орлова