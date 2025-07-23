«Состояние часов может сильно повлиять на цену продажи на вторичном рынке»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как не прогадать при выборе аксессуаров, а также при их реализации через аукционные дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Чайкин Фото: Константин Чайкин

Недавно в «Стиле» я рассказывала о том, что для коллекционеров часов главным фактором является их состояние. И оно может очень сильно повлиять на цену продажи на вторичном рынке. Причина понятна: по мере того как часы теряются, повреждаются и плохо ремонтируются, их в хорошем состоянии становится все меньше. Соответственно, редкие модели дороже. Что интересно, эта связь заметна во всех сегментах рынка. Так что, что бы вы ни коллекционировали, обращайте внимание на этот важный фактор.

Как правильно оценивать это состояние? Если вы покупатель, как говорят эксперты Sotheby’s, не пытайтесь рассматривать сразу часы под лупой или микроскопом. Вообще при первом знакомстве с понравившимся лотом, не пытайтесь сразу взять лупу. Сначала оцените состояние на глаз, иначе можете увлечься деталями и некорректно оцените общий вид. Другой важный совет дают продавцам, которые стремятся улучшить состояние часов для повышения их стоимости: не увлекайтесь полировкой. Неверная технология может испортить часы, изменив их геометрию.

Ну и напомню, если вы продаете свои украшения на больших аукционах, то предпродажную подготовку аукционные дома возьмут на себя: и сделают полировку, если необходимо, и заменят ремень, если это нужно. Услуга эта платная, но для успешной продажи крайне полезная.

Анна Минакова