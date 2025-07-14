Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что коллекционеры больше всего ценят при покупке подержанных хронометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Фото: Patek Philippe

Недавно с одним коллекционером обсуждали, как состояние часов и тот факт, носились они или лежали в коробке до продажи первым владельцем, влияет на их стоимость. Например, высоко ценимый в коллекционерском сообществе стальной Nautilus от Patek Philippe в зависимости от того новый он или ношенный, может на вторичном рынке в цене отличаться на $15-20 тыс. Тема вообще очень интересная. Давайте подробнее поговорим о том, как состояние влияет на цену коллекционных часов.

«Редкость и сложность имеют свою привлекательность, но когда дело касается коллекционирования часов, ничто не имеет столь решающее значение, как состояние. Если спросить 10 коллекционеров, на что нужно обращать внимание при покупке часов, скорее всего, вы получите 10 разных ответов. Но, независимо от личных предпочтений, привычек и бюджета, большинство коллекционеров согласны с одной вещью: состояние — это главное», — пишет Стивен Пульвирен в статье на сайте Sotheby’s.

«Хорошее состояние» означает, что часы приближенны к тому, как они выглядели, когда были впервые проданы, со всеми оригинальными частями и, желательно, с документацией и аксессуарами, которые их сопровождали. Ценимое на рынке коллекционирования состояние может варьироваться от часов, которые выглядят так, будто их никогда не носили (а может, их действительно никогда и не носили), до того, которое коллекционеры называют «честным» — это значит, что часы имеют легкие признаки износа, приемлемые для их возраста. Почему состояние часов имеет такое значение? Тут ответ прост: чем лучше сохранились — тем реже, а значит — дороже.

Анна Минакова