Немецкие промышленные компании вложат более €630 млрд в экономику страны

Более 60 крупных компаний поддержали инвестиционную инициативу канцлера Фридриха Мерца Made for Germany («Сделано для Германии») и заявили о готовности вложить как минимум €631 млрд в экономику Германии в ближайшие три года. Власти рассчитывают, что это укрепит экономическое положение страны, обеспечит рост и повысит конкурентоспособность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Rietschel / Reuters Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Как отмечает Euronews, название для инициативы канцлера было выбрано не случайно. Оно напоминает фразу Made in Germany («Сделано в Германии»), которая является символом немецкого качества.

В числе компаний, которые участвуют в инициативе, такие гиганты, как Siemens, BASF, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Rheinmetall, SAP, Airbus, Deutsche Bank и другие. Доля всех подписавшихся под инициативой компаний в экономике Германии превышает 30%. Ожидается, что к инициативе могут присоединиться и другие работающие в Германии компании.

Инвестиции будут направлены на строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, а также на исследования и инновации. Такие вливания, отмечает Euronews, очень актуальны для Германии, учитывая, что в предыдущие два года экономика страны сокращалась. Ожидается, что в 2025 году Германию ожидает стагнация, а в 2026 году — рост всего на 1%. По мнению канцлера Мерца, уровень поддержки инициативы Made for Germany «дает очень мощный сигнал того, что у нас начался сдвиг в настроениях и он укрепляется. Посыл очевиден: Германия возвращается. В нее опять выгодно инвестировать».

Алена Миклашевская