«ТГК-2» обязали сократить сроки оплаты при закупках у малого бизнеса

Ярославское межрегиональное УФАС России удовлетворило жалобу на закупочную документацию ресурсоснабжающей компании. В ходе закупки турбинного масла ПАО «ТГК-2» не учло сокращенные сроки оплаты, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в МУФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Арбитражный суд Ярославской области



В документации был установлен срок оплаты в 60 дней, хотя по закону он должен составлять 7 рабочих дней. Компания аргументировала это тем, что участниками могут быть любые организации. Комиссия не согласилась с этой позицией.

Арбитражный суд Ярославской области поддержал позицию антимонопольного органа, обязав включать сокращенные сроки оплаты для малого и среднего бизнеса во всех закупках заказчика.

Антон Голицын