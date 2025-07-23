Власти Херсонской области заявили о хакерской атаке на операторов связи

Магистральные операторы связи Херсонской области подверглись DDoS-атаке, сообщило областное Минцифры. По его данным, были атакованы вычислительные системы инфраструктуры операторов.

Ведомство предупредило, что в регионе могут наблюдаться перебои с проводным интернетом, голосовой и мобильной связью. В Минцифры добавили, что операторы работают над «нейтрализацией сетевой атаки».

Сегодня с утра власти Крыма также сообщили о DDoS-атаке на операторов связи на полуострове. За первые шесть месяце 2025 года Роскомнадзор зафиксировал в стране 5,4 тыс. DDoS-атак.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сетевой натиск крепчает».