Число DDoS-атак выросло на 60% за полгода

Количество DDoS-атак в первом полугодии 2025 года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщают аналитики Curator. Роскомнадзор зафиксировал 5,4 тыс. атак против 3,5 тыс. годом ранее. Основными целями остаются финтех (22,3%), IT и телеком (21%), а также e-commerce (20,9%).

Атаки стали сложнее: злоумышленники чаще используют мультивекторные методы, маскируют IP-адреса и атакуют через серверы за рубежом (65% трафика — из Индонезии, США, Германии и Нидерландов). Средняя продолжительность атак сократилась с 120 до 23 минут, но их мощность в пакетах трафика выросла.

Эксперты отмечают, что DDoS все чаще служит прикрытием для целевых взломов. В BI.ZONE связывают атаки на букмекеров с конкуренцией в преддверии крупных спортивных событий. В «Солар» добавляют, что большинство атак инициируют хактивисты.

Подробнее об этом — в матерале «Ъ» «Сетевой натиск крепчает».