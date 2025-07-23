Власти Крыма сообщили о DDoS-атаке на операторов связи

Крупные операторы фиксированной связи в Крыму столкнулись с массированной DDoS-атакой. Об этом сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики. По его данным, некоторые сервисы могут быть «периодически недоступны».

В прошлый раз Мининформ Крыма сообщал о массированной атаке на крупных региональных операторов фиксированной и мобильной связи в начале января.

В первом полугодии 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 5,4 тыс. DDoS-атак. Это на 54,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее (3,5 тыс.). Основными целями остаются финтех (22,3%), IT и телеком (21%), а также e-commerce (20,9%).

Подробности — в материале «Ъ» «Сетевой натиск крепчает».