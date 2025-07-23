АТОР предупредила об ужесточении контроля за пребыванием россиян в ЕС

После запуска в Евросоюзе новой биометрической системы въезда и выезда ужесточится контроль за пребыванием россиян в странах объединения. Об этом говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новая система погранконтроля будет запущена 12 октября. Ее внедрение будет поэтапным и завершится 9 апреля 2026 года. Система будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в ЕС, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны. Будет фиксироваться точное время и место въезда или выезда. Приезжие будут обязаны предоставлять отпечатки пальцев и биометрические данные лица при первом пересечении границы. При последующих визитах в течение трех лет будет только сканироваться лицо.

Граждане РФ и других неевропейских стран могут пребывать в Шенгенской зоне 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В АТОР отмечают, что нарушения сроков пребывания могут привести к запрету на повторный въезд. Это может стать основанием для отказа и в любую другую страну ЕС.

По данным агентства делового туризма Continent Express, спрос россиян на деловые и туристические визы Евросоюза в январе—июне вырос на 3% год к году. Это минимальный показатель за три года. Динамика связана с дефицитом мест для записи, длительными сроками рассмотрения документов и ужесточением требований к ним.

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