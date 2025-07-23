Зеленский расширил состав делегации Украины на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в состав украинской делегации на переговорах с Россией войдут 14 человек. На предыдущих двух встречах с российской стороной их было 12. К переговорам присоединится представитель омбудсмена и представитель Генштаба ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Рустем Умеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему Рустем Умеров — бывший министр обороны, недавно назначенный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В делегацию в том числе вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, cоветник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщил Кремль, состав российской делегации не изменился: ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В переговорах со стороны России также участвуют замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Владимир Зеленский сообщал, что следующая встреча состоится сегодня. Эту информацию подтвердил источник ТАСС из российской делегации (официально Москва дату встречи не называла). По данным СМИ, переговоры в Стамбуле начнутся в 19:00 мск.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Лусине Баласян