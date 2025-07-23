ТАСС: Россия подтвердила, что переговоры в Стамбуле состоятся вечером 23 июня

Третий раунд-российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле сегодня вечером, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Официально российская сторона еще не подтверждала эту информацию.

«Сегодня вечером по прилете»,— сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о времени начала переговоров.

По данным TRT Haber, встреча начнется сегодня в 19:00 мск. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговорная группа России не изменилась. Украинская сторона, в свою очередь, расширила состав делегации с 12 до 14 человек. Ее по-прежнему возглавляет экс-министр обороны, ныне глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Украинский лидер заявлял, что на встрече будут обсуждаться вопросы обмена военнопленными и организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля, в свою очередь, говорил, что российская сторона намерена обсудить содержание проектов меморандумов об условиях мирного урегулирования конфликта. Он также отмечал, что в настоящее время позиции сторон, изложенные в меморандумах, «диаметрально противоположны».

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Анастасия Домбицкая