Российская делегация вылетела на переговоры в Стамбул

Российская делегация вылетела в Стамбул на третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным TRT Haber, встреча начнется сегодня в 19:00 мск. Официально эту информацию пока не подтвердили. Ту же дату переговоров ранее назвал президент Украины Владимир Зеленский. Кремль пообещал позднее обозначить дату встречи.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговорная группа никак не изменилась. Украинская сторона, в свою очередь, расширила состав делегации с 12 до 14 человек. Ее по-прежнему возглавляет глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».