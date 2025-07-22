Умеров вновь возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Минобороны Рустем Умеров снова возглавит делегацию страны на переговорах с Россией, как и во время предыдущих двух раундов в Стамбуле. В состав группы переговорщиков также войдут представители разведки, МИДа и офиса президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Johanna Geron / Reuters Рустем Умеров

Фото: Johanna Geron / Reuters

При проведении предыдущих двух раундов переговоров Рустем Умеров занимал должность министра обороны Украины. Теперь он возглавит делегацию в статусе Секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

«Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале после встречи с господином Умеровым.

Россия и Украина после возобновления прямых контактов спустя три года провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня. Владимир Зеленский говорил, что третий раунд переговоров пройдет 23 июля в Турции. Кремль пока эту информацию не подтвердил.

Лусине Баласян