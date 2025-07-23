Редактора Ura.ru Игоря Сергеева отпустили после допроса в СК в статусе свидетеля

Редактора региональных редакций Ura.ru Игоря Сергеева отпустили в статусе свидетеля после допроса в СУ СКР по Свердловской области, сообщил источник «Ъ-Урал».

О том, что Игорь Сергеев якобы задержан стало известно 23 июля, однако впоследствии собеседник «Ъ-Урал» опроверг факт задержания и пояснил, что его доставили в СК «для проведения следственного действия».

Напомним, в начале июня суд арестовал руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова по обвинению в даче взятки экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей.

На прошлой неделе у руководителя IT-отдела Ura.ru Дениса Мостокалова силовики провели обыски по делу Дениса Аллаярова.

Мария Шараева