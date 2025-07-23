Выдача льготной ипотеки в Красноярском крае выросла на 8% в июне

В июне банки выдали жителям Красноярского края 933 ипотечных кредита с господдержкой на 4,67 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось более 60% от общего количества и 80% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. По сравнению с маем количество выдач выросло на 8%, объем — на 7%. В мае 2025 года было выдано 866 льготных ипотечных кредитов на 4,34 млрд руб., посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

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Средний размер кредита с господдержкой составил 5 млн руб., средний срок – 306 мес. (25 лет 5 мес.).

Рост выдачи льготной ипотеки в июне по сравнению с маем 2025-го также отмечен в Кемеровской области на 12% в количестве, Томской на 3% и Иркутской областях на 1%. Снижение зафиксировано в Омской области на 16%, Новосибирской области и Алтайском крае на 1%.

Лолита Белова