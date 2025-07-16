Пашинян заявил о прозрачных и искренних отношениях с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти не хотят конфликтов с Россией и настроены на выстраивание сотрудничества, основанного на взаимном уважении. Свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он назвал искренними и открытыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На пресс-конференции в Ереване Никола Пашиняна спросили, как он относится к предложению прекратить вещание в Армении российских телеканалов. «Да, некоторые российские телеканалы пересекли все границы дозволенного. Но мне бы не хотелось, чтобы мы прибегали к этому решению, поскольку мы не ищем каких-то конфронтаций, противостояний, конфликтных ситуаций с Россией. У меня очень уважительные, открытые, искренние, прозрачные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. У меня очень открытые, искренние, прозрачные отношения с председателем правительства Миахилом Мишустиным»,— ответил армянский премьер.

В начале июля спикер парламента Армении Ален Симонян выступил за прекращение трансляции российских телеканалов в республике, поскольку они «вмешиваются во внутренние дела» страны. По его словам, такие действия наносят вред армяно-российским отношениям. Это заявление было связано с освещением российскими СМИ конфликта правительства Армении с церковью и задержанием российского и армянского предпринимателя, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключает Москву».

Лусине Баласян