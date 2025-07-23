За два года в Анапе рассмотрели 45 исков об отчуждении земли у иностранцев

С 2023 по 2025 годы судебные инстанции рассмотрели 45 исков об отчуждении земли у иностранных граждан. Почти все требования были удовлетворены. Иностранцы не могут приобретать земельные участки в Анапе, поскольку город входит в перечень приграничных территорий, где действуют соответствующие ограничения. Об этом пишут «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Запрет распространяется на все категории земель: сельскохозяйственного назначения и курортных зон. Как пояснили в правовом управлении мэрии, если участок уже находится в собственности иностранца, владелец обязан продать или подарить его в течение года. В противном случае отчуждение произойдет принудительно через суд.

Городские власти рекомендуют собственникам проверять гражданство потенциальных покупателей, а зарубежным владельцам — отказаться от участков.

Алина Зорина