В Кузбассе задержаны 20 иностранцев, работавших на бутлегеров

В Юрге (Кузбасс) правоохранители задержали иностранцев, организовавших подпольный цех по производству алкоголя. В ходе обысков силовики изъяли 75 тонн алкоголя. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канал официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следователей, фигуранты дела разместили на территории бокса автоматизированную линию по розливу продукции и маркировке бутылок этикетками различных марок.

Также правоохранители задержали 20 иностранцев, работавших на незаконном предприятии. Для них были оборудованы кухня и спальные места. Уточняется, что девять мигрантов находились на территории России незаконно. В отношении них составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ (ст. 18.8. КоАП РФ).

Александра Стрелкова