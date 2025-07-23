В Ярославле 26 июля перекроют улицы

В центре Ярославля 26 июля перекроют улицы из-за проведения спортивного мероприятия. Приказ об этом подписал директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С 05:00 до 14:00 будут перекрыты нижний и средний ярус Волжской набережной от Красного спуска до Стрелки, Волжский спуск и нижний ярус Которосльной набережной от клуба «Мед» до Стрелки.

Движение автомобилей и другого транспорта на перекрытых участках будет невозможно. Там пройдет спортивное мероприятие «ЗОбег» (Здоровое Отечество).

Антон Голицын