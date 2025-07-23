Турция показала свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4

На международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле представили первую турецкую гиперзвуковую ракету. Она получила название Tayfun Block-4, сообщает местное агентство Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Haluk Bayraktar / X Фото: Haluk Bayraktar / X

Tayfun Block-4 — обновленная версия ракеты Tayfun, дальнобойной баллистической ракеты Турции. Новая ракета с многоцелевой боевой частью весит более 7 т и способна уничтожать «многочисленные стратегические цели», в том числе системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты. Об этом заявила компания-производитель Roketsan.

Турция входит в НАТО, члены которого договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это решение «необходимостью на фоне кризисов». На 2029 год запланирован пересмотр целей НАТО с учетом стратегической обстановки.

Подробнее о планах альянса — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».