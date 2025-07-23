В Ярославской области ожидают грозу

В Ярославской области и Ярославле 23 июля ожидаются грозы, ливни и возможный град. Местами ветер усилится до 12-17 м/с. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные явления возможны до 18:00. Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется избегать близости к деревьям, линиям электропередач и не парковать автомобили рядом с слабо укрепленными конструкциями.

В случае чрезвычайных ситуаций можно обратиться по номеру 112.

Антон Голицын