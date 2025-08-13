Сегодня исполняется 70 лет заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Кокову

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Юрий Коков

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников:

— Уважаемый Юрий Александрович! Примите искренние поздравления с Вашим 70-летием! Ваша служба в органах внутренних дел и последующая государственная деятельность — пример безупречного профессионализма и преданности Родине. Возглавляя департамент МВД по противодействию экстремизму, осуществляя руководство Кабардино-Балкарской Республикой и работая в Совете безопасности РФ, Вы проявили себя как талантливый государственный деятель и истинный патриот. Ваши компетентность и мудрость снискали глубокое уважение коллег и граждан России. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной службе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»