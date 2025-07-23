Неизвестные устроили пожар у могилы участника СВО в Красноярском крае

В Канске (Красноярский край) неизвестные устроили пожар рядом с могилой участника специальной военной операции. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества), назначена пожарно-техническая экспертиза, рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 20 июля неизвестные, находясь на Абанском кладбище Канска, подожгли беседку в месте захоронения участника спецоперации, погибшего три года назад.

Илья Николаев