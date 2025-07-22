Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

В министерстве транспорта России сообщили о создании оперативного штаба для координации работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области, где сегодня обрушился оголовок камеры шлюзов и приостановил движение по Волге более десятка судов.

В ведомстве отмечают, что на месте происшествия собраны 17 самосвалов, баржа-буксир и кран. Экскаваторы с гидромолотами обеспечат демонтаж аварийной конструкции, закупорившей проход кораблей. Точные сроки возобновления судоходства станут известны после обследования аварийного участка водолазной группой.

Минтранс обещает обеспечить транспортом всех пассажиров, которые из-за аварии были вынуждены сойти на берег. Всего на 10 пассажирских судах, ожидавших прохода через шлюз, находилось порядка 1,5 тыс. человек. Часть из них была перенаправлена по другим маршрутам, так же, при необходимости, поступят с пассажирскими судами, которые должны пройти через проблемный участок с 23 по 25 июля.

Обрушение оголовка произошло при строительстве шлюзовой камеры 15А. По данным «Ъ-Приволжье», ЧП произошло при проведении на стройплощадке демонтажных работ.