На Городецком гидроузле затопило строящуюся шлюзовую камеру

Стоящаяся шлюзовая камера 15А на Городецком гидроузле затоплена, сообщили в Росморечфлоте. По данным федерального агентства, это произошло после того, как у шлюзовой камеры обрушился оголовок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На месте происшествия работают представители Росморречфлота, ФКУ «Ространсмодернизация» и транспортной прокуратуры.

Идет обследование места происшествия, после чего будут приняты меры по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ. После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.

Как писал «Ъ-Приволжье», ЧП произошло на Городецком гидроузле днем 22 июля при проведении демонтажных работ на строительной площадке.

Гидроузел закрыт для прохода судов. По словам очевидцев, десятки пассажирских и грузовых судов стоят на Волге, ожидая открытия шлюзов. На дне затопленной камеры могла остаться строительная техника.

Андрей Репин