Авиасалон МАКС снова открылся в онлайн-режиме

Организатор Международного авиационно-космического салона (МАКС) АО «Авиасалон» 22 июля сообщило о начале работы виртуального аналога выставки — eMAKS. В подобном формате она проводится уже второй год подряд. По информации источников “Ъ”, перенос в онлайн связан с «соображениями безопасности», а также с тем, что российские флагманские проекты гражданского авиапрома МС-21 и SJ-100 будут готовы продемонстрировать свои возможности только в 2026 году.

Обычно МАКС проводится на территории аэродрома Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном городе Жуковский раз в два года, однако в последний раз полноценно он состоялся только в 2021-м. В 2023 году организаторы впервые за тридцать лет существования перенесли авиасалон на следующий год, а в мае 2024-го — на 2025-й, сообщив, что МАКС пройдет в онлайн-формате.

На eМАКS-2025 обещают показать новинки российской авиапродукции с фокусом на «промышленном и технологическом суверенитете» гражданского авиастроения. Участвовать в нем будут разработчики, производители и поставщики всех уровней — от авионики и двигателей до комплектующих. Среди десятков заявленных компаний значатся ключевые отраслевые госкорпорации: ОАК, «Вертолеты России», ОДК, КРЭТ и «Технодинамика». Впрочем, учитывая онлайн-формат, выставка вряд ли ознаменуется громкими премьерами.

Главной изюминкой авиасалона, по которой с 2021 года истосковалась значительная часть любителей авиации, всегда были выступления пилотажных групп. В этот раз онлайн-посетители eMAKS могут довольствоваться подборкой из 23 видеороликов выступлений российских и иностранных пилотов.

Дмитрий Сотак