В Нижнем Тагиле обсудили возможность запрета арендных электросамокатов

В мэрии Нижнего Тагила рассматривают возможность полного запрета движения арендных электросамокатов на территории города из-за участившихся случаев ДТП, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение обсуждалось на внеочередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, созванном в связи с ростом числа ДТП, в том числе со смертельным исходом. В июле в Нижнем Тагиле зафиксировано 14 ДТП, в которых погибли восемь человек. В 2025 году наблюдается и рост числа наездов на пешеходов, в результате которых 35 человек получили травмы.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров поддержал идею запрета кикшеринга во всех районах города. По его мнению, необходимо усилить профилактическую работу со всеми участниками дорожного движения.

Помимо возможного запрета электросамокатов, комиссия рассмотрела комплекс мер по улучшению ситуации на дорогах, включая изменение схемы движения на ряде участков, установку новых знаков и обустройство искусственных неровностей.

Ранее «Ъ» писал, что электросамокаты полностью запретили в дальневосточном Благовещенске, где за нарушение правил использования электросамокатов предусмотрены штрафы до 100 тыс. руб. Кроме того, на прошлой неделе движение электросамокатов запретили в Елабуге в Татарстане из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Полина Щуцкая