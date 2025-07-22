В Ростовской области надоили 376 тысяч тонн молока с начала 2025 года

Производство молока в Ростовской области с начала 2025 года достигло 376,1 тыс. т, что на 2,7% меньше соответствующего периода 2024 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

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Средний удой на одну корову в текущем году составил 1,8 тыс. кг, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Основную долю молочного производства обеспечивают частные подворья — 72,3% от общего объема. Крупные сельскохозяйственные организации дают 16,1% продукции, крестьянско-фермерские хозяйства — 11,6%.

Для сравнения, в 2024 году распределение было следующим: хозяйства населения производили 72,8% молока, крупные агропредприятия — 15,9%, фермерские хозяйства — 11,3%.

По данным Росстата, с начала 2025 года сельскохозяйственными организациями реализовано 57,1 тыс. тонн молока, меньше на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Валентина Любашенко