С начала рейдов по контролю работы курьеров в Петербурге составили 75 протоколов

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также полицейские проводят рейды в Санкт-Петербурге, выявляя курьеров, не соблюдающих ограничения в передвижении. С начала контрольных мероприятий составили уже 75 протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в структуре Смольного, за нарушения при доставке товаров в центре Северной столицы составляются протоколы по ст. 8-6-3 закона СПб №273-70. Специалисты 16 июля оформили 30 документов на нарушителей.

Помимо этого, с 15 июля начал действовать регламент внешнего вида курьеров и технического состояния транспортных средств. Сотрудники комитета вместе с полицией будут проверять сотрудников службы доставки и по этим параметрам.

Татьяна Титаева