Патриарх Кирилл проехался за рулем КамАЗа и оценил «плавность хода» машины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Научно-технический центр «КамАЗ» в Набережных Челнах. Там он проехал за рулем автомобилем концерна и лично оценил его удобство, сообщили в пресс-службе производителя.

«Плавность хода и комфортабельность автомобиля КАМАЗ-54901 Патриарх Кирилл оценил лично»,— сказано в сообщении. После этого предстоятель РПЦ получил от компании в дар пригородный автобус КАМАЗ-5222. В ответ он передал руководству «КамАЗ» икону Божией Матери.

Патриарх приехал в Татарстан для освещения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.

Ранее АО «Государственная транспортная лизинговая компания» получила контракт на поставку 293 автобусов большого класса. Машины будут производиться в том числе на заводах «КамАЗ». Стоимость заказа составила 5,7 млрд руб.