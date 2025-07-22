Часть трассы «Формулы-1» в Нидерландах пострадала из-за ливней

Сильные дожди затопили часть автодрома в Зандворте, который принимает Гран-при Нидерландов «Формулы-1», Об этом сообщает газета Mirror.

Автодром временно закрыт. По информации Mirror, ремонтные работы уже начались. Проведение Гран-при Нидерландов запланировано на 29–31 августа. После сезона-2026 этот этап покинет календарь «Формулы-1».

21 июля в Нидерландах прошел сильный ливень. По информации синоптиков, выпало около 50 сантиметров воды. Улицы в центре Зандворта были затоплены, пожарные и полицейские откачивали лишнюю воду.

Таисия Орлова