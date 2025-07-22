Импорт легковых автомобилей в России сократился на 63%

Агентство «Автостат» сообщило, что за шесть месяцев 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. легковых машин против 408,5 тыс. за аналогичный период прошлого года. В агентстве зафиксировали сокращение импорта на 63%.

Больше всего машин в Россию поставил Китай (77%), второе место по поставкам занимает Киргизия (8%). Из Беларуссии и Южной Кореи в страну ввезли 4,7% и 4,4% доли импорта автомобилей соответственно.

Самыми популярными брендами среди импортных автомобилей стали Changan с долей 15,8%, Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). Самым большим спросом, по данным агентства, пользуются модели Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.

В июне стало известно, что в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на $84,7 млн. По данным «РИА Новости», это в 1,8 раза больше, чем год назад. За первое полугодие суммарные закупки машин выросли в 1,4 раза.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «"Корейцы" заводят рынок».