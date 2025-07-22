Трамп заявил о скором уходе с поста главы ФРС Пауэлла
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вскоре уйдет с поста. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Фото: Ken Cedeno / Reuters
«Я считаю, что он плохо справился со своей работой, но в любом случае он скоро завершит работу на этом посту. Через восемь месяцев он уйдет»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Президент США напомнил, что Джером Пауэлл сохранил процентные ставки на прежнем «слишком высоком» уровне. Трансляция велась на Youtube-канале Associated Press.
На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что увольнение господина Пауэлла маловероятно. Ему придется уйти разве что из-за мошенничества, уточнял американский лидер. При этом источники в администрации Белого дома недавно утверждали, что поиск преемника уже идет.
Президент США неоднократно критиковал действия ФРС. В частности, он требовал господина Пауэлла снизить процентные ставки. Ведомство отвергало требования.
Подробности — в материале «Ъ FM» «ФРС расплачивается за реконструкцию штаб-квартиры».