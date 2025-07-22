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Коммерсантъ FM
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ФРС расплачивается за реконструкцию штаб-квартиры

С чем связаны претензии к главе ЦБ США Джерому Пауэллу

Конгрессвумен Анна Луна призвала начать уголовное расследование против главы ФРС. Соратница Дональда Трампа обвиняет Джерома Пауэлла в даче ложных показаний о «роскошной реконструкции» штаб-квартиры ЦБ США в Вашингтоне. Согласно местным законам, за лжесвидетельство под присягой может грозить до пяти лет лишения свободы. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Президента удивляет, что человек, которого он назначил главой ФРС, не готов выполнять приказы, пишут аналитики. Конфликт между Трампом и Пауэллом начался спустя восемь месяцев после вступления последнего на пост, а сейчас достиг апогея. Глава Белого дома агрессивно критикует чиновника, призывает того уйти в отставку и заменить его «на кого угодно». Ранее он назвал назначение Пауэлла «одним из худших решений» и обвинил в этом Джо Байдена, хотя принимал его именно Трамп в свой первый срок. Президент считает, что, снижение ключевой ставки запустит экономический рост, а ФРС в каком-то смысле саботирует его экономическую повестку, отмечает CBS. Но последствия нападок на Пауэлла непредсказуемы и опасны, отмечает старший экономический корреспондент MSNBC Али Велши и напоминает, что американский Forbes в 2018-м поместил главу ФРС на 11-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира: «Федеральная резервная система, как и многие Центральные банки по всему миру, была специально создана, чтобы противостоять капризам политиков.

Ее работа основана на конкретных экономических данных, а не на ночных тирадах в Truth Social. Независимость ФРС неслучайна, но Трамп ясно дал понять: ему это ненужно.

Пауэлл уже объяснял, что ставки снизили бы, если бы не экономическая неопределенность и инфляционные риски, вызванные тарифной политикой главы Белого дома».

Реакция СМИ на новую атаку президента США против главы американского ЦБ

Согласно закону о Федеральной резервной системе 1933 года, президент может уволить главу ФРС только по «серьезной причине». На этом фоне, как пишет Bloomberg, Белый дом, возможно, готовится обвинить Пауэлла в коррупции. Бюджет на реставрацию штаб-квартиры американского ЦБ превысил изначальные оценки на $600 млн. В ФРС заявили, что только подземные работы оказались настолько трудными, что подрядчики получили отраслевую премию за «превосходство в условиях чрезвычайных сложностей». Тем не менее Трамп может использовать это как повод, заметил обозреватель CBS News Эндрю Чанг: «Белый дом пытается доказать, что при реконструкции были допущены нарушения. При этом президент не предоставил никаких доказательств, хотя он и другие республиканцы задаются вопросом, как можно потратить на работы столько денег. ФРС уже опровергла обвинения в чрезмерных расходах, заявив, что они ограничивают использование мрамора и не строят новую VIP-столовую, лифты или водные объекты. Тем не менее Трамп может воспользоваться формулировкой о растрате, чтобы завести дело против Пауэлла, которого он хотел уволить еще семь лет назад».

Как Дональд Трамп пошатнул и успокоил рынок

Интересно, что проект реставрации утверждала именно администрация Трампа. Белый дом пытается раздвигать границы дозволенного для исполнительной власти, пояснил политолог Павел Кошкин: «Покидали свои посты члены различных советов, которые имеют полуавтономный статус от президента. В законе прописано, что таких людей Трамп не может увольнять просто по своему желанию. В одном из таких дел Верховный суд постановил, что президент все же имеет на это право. Но вот есть один человек, которого республиканец увольнять так не может, — это глава ФРС. Тем не менее даже если суд решит вопрос в пользу Трампа, то рынки, скорее всего, отреагируют на это очень негативно, потому что независимость ФРС от исполнительной власти — важная часть американской финансовой системы».

За полгода у власти администрация Трампа столкнулась как минимум с 500 исками, оспаривающими действия президента. При этом, как указывает The Washington Post, Белый дом проиграл 75% федеральных дел, в которых оспаривались его указы.

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Екатерина Вихарева

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