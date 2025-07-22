ФРС расплачивается за реконструкцию штаб-квартиры

Конгрессвумен Анна Луна призвала начать уголовное расследование против главы ФРС. Соратница Дональда Трампа обвиняет Джерома Пауэлла в даче ложных показаний о «роскошной реконструкции» штаб-квартиры ЦБ США в Вашингтоне. Согласно местным законам, за лжесвидетельство под присягой может грозить до пяти лет лишения свободы. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Президента удивляет, что человек, которого он назначил главой ФРС, не готов выполнять приказы, пишут аналитики. Конфликт между Трампом и Пауэллом начался спустя восемь месяцев после вступления последнего на пост, а сейчас достиг апогея. Глава Белого дома агрессивно критикует чиновника, призывает того уйти в отставку и заменить его «на кого угодно». Ранее он назвал назначение Пауэлла «одним из худших решений» и обвинил в этом Джо Байдена, хотя принимал его именно Трамп в свой первый срок. Президент считает, что, снижение ключевой ставки запустит экономический рост, а ФРС в каком-то смысле саботирует его экономическую повестку, отмечает CBS. Но последствия нападок на Пауэлла непредсказуемы и опасны, отмечает старший экономический корреспондент MSNBC Али Велши и напоминает, что американский Forbes в 2018-м поместил главу ФРС на 11-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира: «Федеральная резервная система, как и многие Центральные банки по всему миру, была специально создана, чтобы противостоять капризам политиков.

Ее работа основана на конкретных экономических данных, а не на ночных тирадах в Truth Social. Независимость ФРС неслучайна, но Трамп ясно дал понять: ему это ненужно.

Пауэлл уже объяснял, что ставки снизили бы, если бы не экономическая неопределенность и инфляционные риски, вызванные тарифной политикой главы Белого дома».

Согласно закону о Федеральной резервной системе 1933 года, президент может уволить главу ФРС только по «серьезной причине». На этом фоне, как пишет Bloomberg, Белый дом, возможно, готовится обвинить Пауэлла в коррупции. Бюджет на реставрацию штаб-квартиры американского ЦБ превысил изначальные оценки на $600 млн. В ФРС заявили, что только подземные работы оказались настолько трудными, что подрядчики получили отраслевую премию за «превосходство в условиях чрезвычайных сложностей». Тем не менее Трамп может использовать это как повод, заметил обозреватель CBS News Эндрю Чанг: «Белый дом пытается доказать, что при реконструкции были допущены нарушения. При этом президент не предоставил никаких доказательств, хотя он и другие республиканцы задаются вопросом, как можно потратить на работы столько денег. ФРС уже опровергла обвинения в чрезмерных расходах, заявив, что они ограничивают использование мрамора и не строят новую VIP-столовую, лифты или водные объекты. Тем не менее Трамп может воспользоваться формулировкой о растрате, чтобы завести дело против Пауэлла, которого он хотел уволить еще семь лет назад».

Интересно, что проект реставрации утверждала именно администрация Трампа. Белый дом пытается раздвигать границы дозволенного для исполнительной власти, пояснил политолог Павел Кошкин: «Покидали свои посты члены различных советов, которые имеют полуавтономный статус от президента. В законе прописано, что таких людей Трамп не может увольнять просто по своему желанию. В одном из таких дел Верховный суд постановил, что президент все же имеет на это право. Но вот есть один человек, которого республиканец увольнять так не может, — это глава ФРС. Тем не менее даже если суд решит вопрос в пользу Трампа, то рынки, скорее всего, отреагируют на это очень негативно, потому что независимость ФРС от исполнительной власти — важная часть американской финансовой системы».

За полгода у власти администрация Трампа столкнулась как минимум с 500 исками, оспаривающими действия президента. При этом, как указывает The Washington Post, Белый дом проиграл 75% федеральных дел, в которых оспаривались его указы.

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Екатерина Вихарева