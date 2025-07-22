В Москве прошел один из самых сильных дождей на планете

Обрушившийся 21 июля на Москву ливень стал одним из самых обильных на планете, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Превзошли столичный дождь лишь осадки в Юго-Восточной Азии.

«За сутки на метеостанции "Балчуг", расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете»,— рассказали агентству. На метеостанции в Коломне за сутки выпало 76 мм осадков, 75 мм — в Тушино.

Осадки мощнее обнаружились только в Юго-Восточной Азии. В разных областях региона за сутки выпало от 86 до 200 мм осадков.

Ночью и утром 21 июля в столице России выпало больше половины месячной нормы осадков. Непогода привела к закрытию некоторых столичных магистралей. Уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра. Затопленными оказались дворы, переходы и торговые центры. Синоптики объяснили ливень тропическим циклоном.

Подробнее о прогнозе на остальную недели в материале — «Москвичи перенеслись в тропики».