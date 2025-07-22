В российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Преподавание начнется с будущего учебного года. Дисциплина, среди прочего, предполагает изучение биографий великих людей, а также приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что школьная программа в настоящее время сильно перегружена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Отечественная школьная программа усиливается очередной обязательной дисциплиной под названием «Духовно-нравственная культура России», сокращенно ДНКР. Изучать предмет предполагается с 5-го по 7-й классы. Смысл нововведения в том, чтобы приобщить подрастающее поколение к духовно-нравственным ценностям. В частности, детям и подросткам предстоит изучить взгляды выдающихся государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. Нет смысла уже в который раз обращать внимание на то, что российский школьник и так достаточно загружен. По логике вещей чтобы где-то добавить, нужно где-то убавить. Общий уровень знаний и эрудиции у современной молодежи, положа руку на сердце, не всегда находится на должном уровне. При этом даже при беглом анализе всего происходящего нетрудно прийти к выводу, что процесс приобщения юного поколения к духовно-нравственным ценностям активно идет, причем достаточно давно.

Впрочем, хочется обратить внимание на несколько другой аспект одной проблемы. Согласно материалам Министерства просвещения, учебные пособия и методические указания только предстоит разработать. Иными словами, решение принято в целом, без конкретики. В итоге не совсем понятно, что получится на выходе.

Соответственно, учителя еще не знают, что им предстоит преподавать, а ученики — что им придется изучать. В этом видится тенденция.

Вот, например, Госдума приняла очередной закон о праве чиновников снимать с показа фильмы, что дискредитируют традиционные ценности. Хорошо, тогда пропишите, что такое эта самая «дискредитация» по пунктам, для понимания и возможности оспорить решение. Но ничего подобного мы не видим. Иному режиссеру покажется, что он ничего не нарушил, даже, наоборот, полезное дело сделал. Но нет, вдруг найдутся граждане и организации, которым это не понравится, и все, лишится население интересного кино.

Но вернемся к образованию, там ведь тоже был прецедент с учебником истории. Тогда не понравились толкования минувших событий, и пришлось издание оперативно корректировать, вносить поправки. Наконец, что касается биографий великих людей, то всегда казалось, что они достаточно известны и соответствующая дисциплина в школьной программе под названием «История», в том числе и новейшая, имеется. Вот и дополнительные уроки появились, например, «Разговоры о важном» и другие. Хотя, конечно, следует признать, что традиционных ценностей много не бывает.

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Дмитрий Дризе